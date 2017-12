Efeito Neymar: PSG já vende quatro vezes mais camisas que o Barcelona no Brasil

Maior transferência da história do futebol, com mais de R$ 800 milhões sendo pagos pelo Paris Saint-Germain para tirar Neymar do Barcelona, a contratação vai, aos poucos, se pagando. Prova disso é que o clube francês já é a equipe internacional que mais vende camisas no Brasil.

A informação foi confirmada pela Netshoes, maior site de venda de produtos esportivos do Brasil, que fez um levantamento que mostra não somente o PSG na liderança das vendas, mas sim uma superioridade absoluta para cima dos antigos líderes. Em uma pesquisa feita no fim do primeiro semestre, os franceses estavam na sexta colocação na lista, atrás de Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea e Manchester City.

Ainda de acordo com a Netshoes, os brasileiros optam por ostentar não apenas a camisa do rico clube parisiense, mas também o dez e o nome Neymar nas costas, pois 70% das camisas do PSG vendidas são personalizadas com o nome e número do craque brasileiro.