Ela fugiu! Goleiro é desarmado pelo vento e dá passe no vácuo

"Goleiro tem que saber jogar com os pés" talvez seja um dos maiores mantras do futebol na última década. E isso foi posto à prova na 11ª rodada do Campeonato Alemão, mais exatamente no empate em 1 a 1 entre o Borussia Monchengladbach e Mainz, neste sábado, 4.

Robin Zentner, goleiro do Mainz, recebeu uma bola recuada, a dominou com tranquilidade, fintou e fez o passe. Quer dizer, ele achou que faria um passe, mas a bola não parou de rolar e fugiu dele. Aí, quando fez o passe, na verdade, imitou o Valdivia e o famoso chute no vácuo. Só assistindo pra poder apreciar essa maravilha do futebol.

O menor dos males é que Zentner conseguiu se recuperar a tempo e evitou o roubo de bola do adversário a tempo, antes do chutão do seu zagueiro. Que papelão!

