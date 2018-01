Veja as primeiras imagens de Philippe Coutinho no Camp Nou

Anunciado neste sábado como o novo reforço do Barcelona, Philippe Coutinho já está no Camp Nou. A tranferência do meia, por cerca de R$ 633 milhões, foi a segunda mais cara da história.

Com vínculo por cinco temporadas, Coutinho posou para as primeiras fotos na sede do clube. O jogador saiu do local sem falar com a imprensa, mas o Barcelona ja publicou as imagens em seu perfil oficial no Twitter e afirmou: "O emblema do Barça combina com você".

No Instagram Stories, o clube catalão publicou um vídeo com uma mensagem de Coutinho aos torcedores: "Estou aqui. É um sonho virando realidade. Espero ver vocês amanhã. Visca el Barça!", disse.

Veja as imagens: