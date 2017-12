Ele jogou quatro jogos em um ano, mas já faturou 10 títulos com o Real; conheça

O Real Madrid acaba de fazer história, ao conquistar a Liga dos Campeões pela 12ª vez, sendo a segunda consecutiva, além de levar também o Campeonato Espanhol. Ao pensar nos heróis do time de Zinedine Zidane, os primeiros nomes que aparecem na cabeça são o de Cristiano Ronaldo, Casemiro ou Sergio Ramos. Porém, outros jogadores com bem menos destaque também fizeram parte dessa campanha incrível.

Um bom exemplo disso é o lateral-esquerdo Fabio Coentrão. Contratado cinco anos atrás para brigar por posição com Marcelo, o atleta não só perdeu a disputa, como praticamente não entra em campo. Segundo o Marca, da Espanha, Coentrão atuou apenas 296 minutos em toda a temporada, o que dá menos de quatro jogos.

Em toda sua estada de cinco anos no Real Madrid, ele atuou por apenas 7.497 minutos. Isso foi o suficiente para ganhar dez títulos. Fazendo uma conta rápida, Coentrão fatura um título a cada 8,3 partidas. Nada mal, hein? No mesmo período, Cristiano Ronaldo jogou 22.331 minutos para conquistar as mesmas dez taças.

Porém, parece que a "vida boa" do lateral vai acabar, já que, com o contrato no fim, ele não deve ter seu vínculo renovado no Real Madrid, que perderá seu "talismã". Vai fazer falta?