Elenco do Barcelona faz a alegria das crianças em hospital na Catalunha

O elenco do Barcelona fez a alegria das crianças de um hospital na Catalunha nesta sexta-feira. Em uma das imagens divulgadas pelo próprio clube, a dupla de ataque Lionel Messi e Luis Suárez aparecem entregando presentes.

+ Minicraque de Neymar é anunciado por R$ 3,9 milhões; veja

+ Aguardado com bolo pelo elenco do Fluminense, Scarpa segue sumido

+ Após celebrar o Réveillon fumando e bebendo, jogador da Roma é punido

Em seu perfil oficial no Twitter, o clube publicou as imagens e um vídeo mostrando toda a festa das crianças. Além dos jovens, os idosos do local também receberam os atletas.

Veja as postagens: