Elenco do Fla em 2017 será o primeiro a ter CT exclusivo para futebol profissional

O elenco do Flamengo de 2017 será o primeiro da história do clube a se preparar para uma temporada em um centro de treinamento próprio do clube. Nomeado em homenagem ao presidente rubro-negro que comprou o terreno há 32 anos, o CT George Helal é composto por dois prédios e cinco campos oficiais. Ao todo, são 24 suítes duplas para os atletas, além de áreas para musculação, sala de jogos, auditório, refeitório, sala de imprensa, sala do treinador, departamento médico, vestiário, piscinas e fisiologia.

Ao jornal O Globo, o zagueiro Juan declarou que "a estrutura ficou muito boa, está tudo integrado e os jogadores não vão precisar se locomover para ter o que precisam. Temos tudo o que um clube profissional precisa para fazer uma temporada de alto nível". E completou: "o futebol foi para um lado no qual os times que têm estrutura chegam melhor a longo prazo, aguentam mais durante o campeonato. A gente espera que, com o módulo definitivo, os profissionais consigam a arrancada rumo ao título (do Campeonato Brasileiro de 2017)".