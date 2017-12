Elenco fechado? Thiago Silva reúne time do PSG em festa, mas exclui Cavani

O capitão do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, realizou em um salão do estádio Parc des Princes uma festa para comemorar seu aniversário de 33 anos, com a presença de praticamente todo o elenco, com exceção de Edinson Cavani.

Segundo a rádio "RMC", só não foram na festa o atacante uruguaio, o alemão Julian Draxler e o francês Layvin Kurzawa. Todos os brasileiros do elenco estiveram no evento - Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e Lucas, além de Thiago Motta, naturalizado italiano. Também apareceram em fotos o atacante francês Kylian Mbappé e o meia italiano Marco Verratti.

A comissão técnica também estava representada por um brasileiro, o ex-lateral-esquerdo Maxwell, que serve de ponte entre os vestiários e a direção do clube.

As discussões sobre quem será o responsável por cobrar os pênaltis do PSG geraram um conflito entre Neymar e Cavani, rachando a unidade do elenco do clube. Não se sabe, no entanto, se a ausência do atacante uruguaio tem relação com o problema.

A festa ocorreu poucos dias antes de o PSG ter o seu primeiro grande teste na temporada. Na próxima quarta-feira o time recebe o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.