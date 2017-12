Elenco solta a voz em vídeo para comemorar aniversário do Santos

O técnico do Santos, Dorival Júnior, aparece soltando a voz em vídeo de homenagem aos 105 do clube, comemorados nesta sexta, 14. Alguns jogadores dos times masculino e feminino, ex-atletas e outros membros das comissões técnicas também aparecem cantando o hino do time.

"O Santos FC completa 105 anos. Para comemorar, nada melhor do que a nossa história ser cantada por quem a construiu", introduz uma mensagem nos primeiros segundos do vídeo, que foi publicado no canal oficial do Santos no Youtube.

Nas redes sociais, jogadores do clube também publicaram homenagens ao aniversário do clube. Selecionamos algumas:

Parabéns ao meu peixão @santosfc ... 105 anos de glórias, obrigado por tudo que me proporciona e ja proporcionou e por essa torcida maravilhosa. "Nascer viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter" ⚽️❤️ Uma publicação compartilhada por Arthur Gomes (@arthurgl_) em Abr 14, 2017 às 8:03 PDT