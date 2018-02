Em ação com game, Nenê divulga número da camisa que usará no São Paulo

Nenê será o novo 7 do São Paulo. O reforço do time de Dorival Junior anunciou o número de sua camisa em uma ação com o jogo Pro Evolution Soccer, do qual é um dos embaixadores no Brasil.

Em seu Twitter, Nenê publicou um vídeo do jogo, em que aparece com a camisa 7 comemorando um gol de falta pelo clube tricolor. O número era de Maicosuel que, fora dos planos do São Paulo, deve acertar com o Grêmio ainda nesta semana.

Assista: