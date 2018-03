RespeitaAsMinas: Corinthians prepara ação para o Dia da Mulher

Em apoio ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Corinthians vai estampar a frase #RespeitaAsMinas em seu uniforme na partida contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Paulista, na quarta-feira, dia 7, às 21h45.

A frase estará na parte da frente da camisa. Segundo o clube, o objetivo é sensibilizar a sociedade para o combate ao assédio sexual e a violência contra a mulher. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou, em média, 12 assassinatos e 135 estupros de mulheres por dia em 2016, o que torna o País o 5º mais perigoso do mundo para mulheres.

Minutos antes da partida, os times masculino e feminino irão entrar juntos em campo para lembrar a data. As mulheres que forem à partida também receberão faixas com os dizeres #RespeitaAsMinas e o time distribuirá 10 mil tatuagens temporárias “Não é Não” em sua loja na Arena.

A ideia foi desenvolvida em parceria com o coletivo "Não é Não", que ganhou destaque no Carnaval de 2017 e ganhou notoriedade em 2018 ao redor do País por apoiar a busca por uma sociedade em que as mulheres sofram menos com o assédio.