Em alta no Corinthians, Cássio descobre que será pai de uma menina

Cássio vive uma das melhores fases desde que chegou ao Corinthians. No último jogo contra o Grêmio, fechou o gol e pegou até pênalti, garantindo a vitória do Timão, que segue líder no Campeonato Brasileiro. A fase é tão boa que o técnico Tite voltou a colocá-lo no raio de possíveis convocados para a seleção brasileira. E para coroar o ótimo momento, o goleiro recebeu uma notícia especial na noite de terça-feira, véspera da partida contra o Patriotas, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana.

No hotel onde o clube está concentrado, ele descobriu que será pai de uma menina. A esposa do camisa 12 decidiu dar a notícia de uma forma diferente. Ela entregou duas roupas de bebê a um segurança do clube, uma na cor azul, para simbolizar um menino, e outra rosa, para o sexo oposto. O jogador recebeu a surpresa e foi festejado pelos companheiros de equipe. As imagens foram divulgadas pelo time em suas redes sociais. Esse é o segundo filho de Cássio, que já é pai de Felipe, nascido em agosto de 2014.