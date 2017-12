Em alta no Timão, atacante ganha 'Programa do Jô' na Corinthians TV

De volta ao time que o revelou, Jô vive uma ótima fase no Corinthians. O atacante marcou gols nos clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Santos, todos pelo Paulistão deste ano. Empolgados com o desempenho do camisa 7, os torcedores já o apelidaram de "God of clássicos" e nesta sexta-feira o jogador ganhou um novo programa na Corinthians TV.

O atacante participou de brincadeira montada pelo clube em alusão ao “Programa do Jô”, que era exibido na Rede Globo. A versão corintiana contou até com um copo personalizado, além da vinheta original.

"Programa do Jô em breve está de volta na Corinthians TV. Um beijo do Jô", disse o atacante anunciando a nova atração.