Em áudio, jogador do Novorizontino critica São Paulo: 'Aquelas carniças'

No último sábado o Novorizontino enfrentou o Palmeiras no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Depois do confronto que terminou com a vitória, por 3 a 0, para a equipe Alviverde, o zagueiro Anderson Salles teve um áudio vazado que está viralizando nas redes sociais.

No áudio de 54 segundos o atleta da equipe do interior chama a equipe do São Paulo de ‘carniça’ e exalta o atacante Borja do Verdão. A assessoria do jogador já confirmou a veracidade do áudio.

“Caímos logo na chave do Palmeiras, mas o Campeonato foi bom. No geral só ficamos atrás do Palmeiras e do Corinthians, ficamos na frente do Santos e do São Paulo. A gente deu azar de pegar o Palmeiras agora no mata-mata, se a gente pegasse um São Paulo da vida, aí seria de igual para igual com aquelas carniças", diz parte da mensagem.

O defensor soltou um pronunciamento sobre o assunto. Confira na íntegra: Em relação ao áudio vazado no aplicativo WhatsApp, assumo que foi eu mesmo quem mandou. Estava conversando com um amigo após o jogo de ontem (17 de março), e comentei sobre nosso adversário.