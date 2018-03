Em briga de bar, jogador é esfaqueado e está internado em estado grave

Um crime chocou o futebol português nesta segunda-feira. Otávio Barros, conhecido por Tavinho, foi esfaqueado numa briga de bar em Algarve e está internado em uma "situação muito grave mas considerada estável". O atacante atua pelo do Farense, da Terceira Divisão.

Tudo aconteceu na porta do bar Illuminati, na região do Algarve, em Portugal. De acordo com informações do jornal Correio da Manhã, a polícia local recebeu um chamado por volta das 5h15. O jogador de 24 anos se desentendeu com uma outra pessoa presente no local e se envolveu em uma briga. Após fortes golpes no pescoço, Tavinho foi encaminhado para um hospital em Faro. A agressão aconteceu horas depois da vitória do Farense em cima do Olhanense.

"Sabemos que foi atingido com duas facadas , uma das quais muito profunda, pois quase chegou ao pulmão", disse António Correia, presidente do clube, à Record. "A nossa preocupação passa por desenvolver todos os esforços para recuperar o homem, esperando ver o Tavinho de boa saúde no mais curto espaço de tempo", completou o dirigente.

O Comando da Guarda Nacional Republicana já identificou o autor do crime e afirmou que a partir de agora, o caso será comandado pela Polícia Judiciária. Segundo o jornal Record , o suspeito teria deixado a prisão há cerca de dois meses. O caso será investigado pelas autoridades portuguesas, que no entanto, ainda buscam provas para descobrir quais as reais causas do incidente.