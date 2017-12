Negociado com o Manchester City, Gabriel Jesus está em clima de despedida no Palmeiras. Aos 19 anos, o atacante tem apenas mais três jogos antes de embarcar para a Inglaterra, onde será comandado por Pep Guardiola.

Com 12 gols, a fera se emocionou ao balançar as redes no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG. Agora ele terá pela frente os duelos contra Botafogo, Chapecoense e Vitória, para acabar na artilharia do Campeonato Brasileiro e ajudar o clube alviverde a se sagrar campeão.