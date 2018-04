Em estreia nos EUA, Ibra marca golaço e lidera virada incrível; veja

O sueco Zlatan Ibrahimovic mostrou mais uma vez que tem estrela em sua estreia no futebol dos Estados Unidos. Ele precisou de apenas 20 minutos em campo para marcar um gol inacreditável, quase do meio de campo. Além disso, o craque ajudou a decretar a vitória por 4 a 3 de seu time, o Los Angeles Galaxy, contra o rival local, o Los Angeles FC, nos acréscimos.

Fora de ritmo, Ibrahimovic entrou aos 26 minutos do segundo tempo e entrou para a história da equipe. Em um dos primeiros toques na bola, o atacante percebeu, do meio de campo, o goleiro adiantado. Então, decidiu dar um chutaço de primeira em uma bola rebatida. Resultado: com um golaço que empolgou todos no estádio, sua equipe empatou a partida em 3 a 3.

“Eu vinha de trás, vi o goleiro fora do gol e pensei em encobri-lo. Estava pensando em guardar energia porque não sabia quanto tinha, então decidi: ‘bom, vou chutar essa’ e aconteceu", explicou em entrevista após a partida. "Quando você vê a bola entrando, a adrenalina toma conta. Você tira a camisa e quer comemorar com os torcedores", disse o ex-jogador de times como Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester United.

Perguntado sobre as dificuldades da partida, disse que ter que as condições climáticas do país são muito distintas das que está acostumado. "Senti como se aqueles 20 minutos valessem por 40 partidas. Estava sentindo tudo: o jet lag, o tempo sem atuar. Dei a primeira arrancada e comecei a ofegar imediatamente".

Nos minutos finais, ainda deu tempo do craque marcar um gol de cabeça e selar a vitória de sua equipe. "O importante é continuar com essa vontade nos próximos jogos", disse. "A atmosfera no estádio estava maravilhosa".