Em fase difícil no Botafogo, Montillo propõe abrir mão de salários até voltar

Inconformado com as dificuldades que vem enfrentando no Brasil depois de três temporadas no futebol chinês, o argentino Montillo, principal contratação do Botafogo para este ano, quer ficar um tempo sem salários. Afastado após uma contusão por pelo menos um mês, o jogador procurou a diretoria do clube com a proposta. O Botafogo recusou.

Segundo reportagem publicada pelo portal Globoesporte.com, Montillo fez apenas um gol em 12 jogos com a camisa do Botafogo, em um amistoso contra o Rio Branco-ES em janeiro. Recentemente, o atleta de 33 anos sofreu uma lesão muscular que o deixará fora por pelo menos um mês e, por causa disso, teria deixado o treino às lágrimas.

Com um dos maiores salários do clube, ele foi à diretoria e propôs ficar sem pagamento até voltar, mas o presidente Carlos Eduardo Pereira agradeceu e recusou a oferta. A diretoria, que o considera símbolo da reestruturação do Botafogo, informou que dará todas as condições até a total recuperação do camisa 7 botafoguense.

No Instagram, apesar da chateação demonstrada a pessoas próximas, o argentino dá mostras de amor ao clube. "Vou voltar muito mais firme e muito mais forte. Eu agradeço todo dia em ter esse torcedor que sempre está me puxando para cima. Vamos que vamos", postou Montillo junto da foto do filho, com o uniforme do Botafogo. Confira: