Em férias forçadas, Luxa completa 65 anos e comemora em grande estilo

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez 65 anos, comemorou com a família e amigos com um belo jantar num restaurante caro no Rio de Janeiro e parece estar curtindo bastante as férias, desde que foi demitido do Tianjin Quanjian, da China, em junho do ano passado.

Vanessa Luxemburgo, uma das filhas do treinador, postou as fotos em seu Instagram do pai bastante descontraído, usando óculos escuros e fazendo poses.

“Um dia especial , uma pessoa especial, um treinador especial, um pai especial, um avô especial e uma linda história de vida... conquistas e vitórias!!!! Saúde é o que sempre oro a Deus !!!! Amo”, escreveu Vanessa.