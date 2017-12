Marcado por acidente aéreo, Torino vai jogar de verde em homenagem à Chape

A equipe italiana do Torino, marcada por uma tragédia aérea tal como a Chapecoense, vai entrar em campo de verde na partida contra o Atalanta pelo Campeonato Italiano, neste sábado, em Turim.

Além disso, o time vai comercializar 1.500 uniformes da série especial que será confeccionada para a partida, e doar parte do valor às famílias das vítimas do acidente com a Chape.

Em comunicado publicado em seu Twitter, o clube disse que o ato é uma forma de se "manter concretamente perto" da Chape e lembrar o um ano da tragédia de Medellín:

Em 1949, o avião que carregava jogadores do clube italiano, então pentacampeão nacional e considerado uma equipe imbatível na Itália, bateu na parte de trás do morro onde fica a Basílica de Superga, na cidade de Turim.

O acidente aconteceu logo após uma partida contra o Benfica e todos a bordo - 27 jogadores e quatro tripulantes - morreram.