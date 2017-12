Em maca, idoso vibra com gol do Remo em clássico contra o Paysandu

Com o Mangueirão lotado, o Remo garantiu uma vitória suada contra o Paysandu em jogo em casa nesse sábado, 12, pelo Campeonato Paraense. Empatado em 1 a 1, o time garantiu os três pontos aos 47 minutos do segundo tempo com um gol do atacante Edgar, minutos após o principal rival desperdiçar uma cobrança de pênalti.

Nesse clima de tensão, quase no fim do clássico RexPa, um idoso passou mal e precisou ser retirado da arquibancada por cinco homens do Corpo de Bombeiros. Ao ouvir que o Remo tinha garantido a vitória, o torcedor não se conteve e vibrou freneticamente, gritando e falando palavrões - mesmo estando deitado em uma maca.

O Remo está em segundo lugar no grupo A2 do Campeonato Paraense, com oito pontos, dois atrás do líder, Independente. Já o Paysandu está na zona de rebaixamento do grupo A1, com apenas 3 pontos.

Na imprensa paraense, o jornal Diário do Pará não perdeu a chance e zoou o ataque do Paysandu, chamando o jogador Leandro Cearense de "craque Nutella" e o artilheiro do Remo, Edgar, de "craque raiz".

Confira a comemoração do torcedor abaixo:

Não tente explicar o que é ser remista. Nunca entenderão! pic.twitter.com/skzhmNqGcT — Remo 100% (@remo100porcento) 13 de fevereiro de 2017

E a comparação do jornal: