Em meio a batalha judicial, Scarpa curte foto sobre eliminação do Fluminense

Em meio a um impasse jurídico com o Fluminense, Gustavo Scarpa foi ao perfil de seu ex-clube no Instagram e curtiu a foto que informa o resultado do jogo contra o Avaí, pela Copa do Brasil, e a consequente eliminação do torneio após a derrota por 1 a 0.

Ontem a liminar que permitiu o jogador deixar o clube carioca e integrar a equipe Alviverde foi derrubada pela Justiça do Rio. No entanto, nesta sexta-feira, o técnico do Palmeiras, Roger Machado, afirmou que continua contando com o meia.

"O jurídico tem passado a situação para a comissão técnica que, até uma segunda ordem, o atleta tem condição de jogo. É a forma que estamos lidando. Quero contar com ele até uma segunda atualização jurídica do caso", afirmou o treinador, em coletiva de imprensa na Academia de Futebol.

Roger deve relacionar o atleta para o duelo deste sábado contra o Novorizontino. Já que, por enquanto, ele segue registrado na CBF como atleta do Palmeiras.

Entenda o caso

Gustavo Scarpa foi à Justiça para cobrar mais de R$ 9 milhões do Fluminense, valor referente a salários, férias e 13º atrasados, além de parcelas não recolhidas do FGTS. Em janeiro, uma liminar favorável ao jogador rescindiu o contrato entre as partes. Foi então que o Palmeiras aproveitou para contratá-lo.

A queda da liminar não significa que o caso esteja encerrado. Pelo contrário. O processo segue em trâmite na 70ª Vara do TRT e o jogador ainda pode recorrer.