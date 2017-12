Gabigol 'fecha' as costas com tatuagem com imagem da mãe e 'esperança'

Ainda em busca de maior espaço na Inter de Milão, Gabriel Barbosa, o Gabigol, resolveu mudar um pouco o visual nesta semana e fez uma tatuagem em todas as costas. O trabalho foi feito em Milão pelo tatuador Adão Rosa, fundador do estúdio Náutica Tattoo, que possui três filiais em São Paulo e uma em Roma, na Itália. De acordo com as publicações no Instagram do artista, tudo foi feito em apenas um sessão.

O desenho nas costas de Gabigol tem, no centro, um menino ajoelhado apontando para o céu, parecido com uma comemoração de um gol. No lado superior esquerdo, é possível ver o rosto da mãe do jogador, Lindalva. Na parte de baixo está escrito a palavra "hope", que, em inglês, significa "esperança".

Trampo feito tudo em uma sessão eu e o tatuador espanhol @colomatattoo varias horas nas costas do guerreiro @gabigol que aguentou firme e forte represento a favela caraiuu Uma publicação compartilhada por Adao Rosa (@adaorosatattoo) em Mar 29, 2017 às 2:59 PDT

Eu e meu Hermano o espanhol @colomatattoo fazendo um fechamento de costas juntos em uma só sessão Uma publicação compartilhada por Adao Rosa (@adaorosatattoo) em Mar 28, 2017 às 8:39 PDT

Trampo de responsa em #Milao fechamento de costas do meu mano @gabigol tudo em uma sessão ce acreditaaaa ele aguentou kkkk nem eu Uma publicação compartilhada por Adao Rosa (@adaorosatattoo) em Mar 29, 2017 às 2:43 PDT

So tenho agradecer primeiramente a Deus por me dar forças para continuar a caminhada a minha Familia que sempre esta do meu lado E toda minha equipe #NauticaTattooTeam Europa pelo apoiogracias ao tatuador espanhol @colomatattoo que fizemos juntos esse trabalho que levou muitas horas obrigado @grupo_amazon @viperinktattoo @gopro e a todos vcs que curtem e comentam por aqui vcs sao fod Uma publicação compartilhada por Adao Rosa (@adaorosatattoo) em Mar 29, 2017 às 4:58 PDT