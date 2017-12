Não tem sido uma semana boa para o Paris Saint-Germain. Em menos de sete dias, o clube do Parque dos Príncipes conheceu suas duas primeiras derrotas na temporada 2017/18. Depois de perder por 2 a 1 para o pequeno Strasbourg, no Campeonato Francês, a equipe foi superada pelo Bayern de Munique por 3 a 1, nesta terça-feira, 5, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Obviamente, um dos principais alvos do PSG é o brasileiro Neymar. Apesar de não ter sido tão bem na partida, ele não passou despercebido pela torcida bávara.

Enquanto Neymar se encaminhava para cobrar um escanteio, no primeiro tempo do jogo, foram atiradas notas de 500 euros com o rosto do brasileiro no centro. O camisa 10 não perdeu muito tempo com a provocação e as chutou para longe antes de bater o tiro de canto.

As fotos das notas foram tiradas pela repórter do Esporte Interativo Isabela Pagliari. O vídeo pode ser visto na mesma emissora.

No mesmo setor de onde foram atiradas as notas, a torcida do Bayern exibia uma faixa dizendo: "Jogar notas de dinheiro falso gera punição, mas explorar o nosso futebol está tudo bem?"

Produzida a partir de 2002, a nota de 500 euros é a mais alta em circulação nos países da União Europeia. Com 16 cm largura por 8,2 cm de altura, é a maior impressa pelo Banco Central Europeu (ECB, na sigla em inglês). Impressa na cor roxa, a nota original não traz o rosto de nenhuma personalidade, apenas elementos da arquitetura moderna europeia.

Justamente pelo seu alto valor, o que facilitaria a lavagem de dinheiro, o ECB deixou de emitir novas notas deste valor em 4 de maio de 2016.