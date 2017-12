Griezmann realiza sonho e troca camisa com Porzingis e Derrick Rose

Fã declarado da NBA, o francês Antoine Griezmann aproveitou o recesso no Campeonato Espanhol e foi até os Estados Unidos conhecer as maiores estrelas da liga pessoalmente. A primeira parada da viagem do atacante do Atlético de Madrid foi em Cleveland, onde conheceu a Quicken Loans Arena, casa dos atuais campeões da liga, os Cavaliers.

Thanks to @nba for making my dream true #GriziVak Uma foto publicada por Antoine Griezmann (@antogriezmann) em Dez 22, 2016 às 4:07 PST

Depois, Griezmann foi até Nova York, mais especificamente no Madison Square Garden, assistir à partida entre New York Knicks e Orlando Magic. O francês se encontrou e trocou camisetas com dois dos principais jogadores dos Knicks na atualidade, Kristaps Porzingis e Derrick Rose. "Obrigado NBA, por fazer meu sonho se tornar realidade", escreveu. Além das estrelas da franquia local, ele também recebeu uma camisa de Serge Ibaka, do Magic.

Lil' ⚽️ talk. #Goals #NYKvsORL #knicks Uma foto publicada por New York Knicks (@nyknicks) em Dez 22, 2016 às 3:34 PST