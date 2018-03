Em oito anos, Hamburgo perde de '50 a 3' para o Bayern de Munique

O Bayern de Munique atropelou o Hamburgo por 6 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, e completou "50 a 3" contra o time nos últimos oito confrontos disputados no estádio do time bávaro. Desde 2011, essa foi a oitava goleada aplicada no tradicional rival alemão, que já fui um dos principais times do País e hoje luta para não cair para a segunda divisão da Alemanha.

Na 26ª rodada, o time de Hamburgo tem 18 pontos, apenas um acima do último colocado, o Colônia. Na parte de cima da tabela, o Bayern lidera com folga: 66 pontos contra 46 do Schalke 04 e 42 pontos do Borussia Dortmund. Faltam oito rodadas para a equipe da cidade portuária tentar a façanha de escapar novamente do rebaixamento.

Desde 2011, o Hamburgo vem lutando para permanecer na elite do futebol alemão. Nas temporadas 2013/14 e 2014/15, ficou em 16º. Na temporada passada, escapou por pouco, na 14ª colocação.

O Hamburgo é o único time que disputou todas as edições da Bundesliga, criada em 1963. A equipe venceu a Liga dos Campeões na temporada 1982-1983 e ganhou o campeonato alemão em seis ocasiões, a última nos anos 1980.

Confira as últimas goleadas do Bayern sobre o Hamburgo na Allianz Arena, desde 2011:

Bayern 6×0 Hamburgo

Bayern 8×0 Hamburgo

Bayern 5×0 Hamburgo

Bayern 8×0 Hamburgo

Bayern 3×1 Hamburgo

Bayern 9×2 Hamburgo

Bayern 5×0 Hamburgo

Bayern 6×0 Hamburgo