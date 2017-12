Em partida morna, cão deita em campo, é retirado e torcida canta: 'volta, volta'

Em jogo marcado por um apagão de 30 minutos, foi um cachorro a maior estrela da vitória de 1 a 0 do Oeste (SP) sobre o Friburguense (RJ) nessa quarta-feira, 15, pela Copa do Brasil. Durante a partida, um cachorro não só entrou no gramado como se deitou e, segundo alguns torcedores, até chegou a dormir.

Ao ouvir os gritos da torcida, os jogadores tentaram retirar o animal, que ensaiou umas brincadeiras e tentou brincar com um dos atletas. Após ser retirado para a lateral do campo, torcedores do Friburguense começaram a gritar "Volta, volta, volta, volta! "

A partida ocorreu no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo (RJ), com gol do meia-atacante Mazinho aos 23 minutos do segundo tempo. O Oeste enfrentará o Internacional (RS) no próximo jogo.

Veja o vídeo e a reação de alguns torcedores:

Os melhores jogadores em campo no Friburguense hoje foram os cães pic.twitter.com/keC2fLNGYG — Maria Isabella (@_fabulouslylazy) 16 de fevereiro de 2017