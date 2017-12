Em Portugal, jogador esfaqueia colega de equipe no rosto após discussão

Uma confusão após um treino quase acabou em tragédia entre jogadores de um clube sênior da região de Braga, Portugal. Um dos jogadores do Aboim Atlético Clube, da localidade de Vila Verde, agrediu um colega de equipe no rosto com uma navalha.

A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Pedro Martins, que informou que o atleta foi expulso da equipe após o fato.

"Houve uma 'peladinha' e a equipe que perdeu foi obrigada a dar duas voltas no campo, numa brincadeira entre os jogadores", explicou Martins à imprensa local. "Um jogador recusou-se a fazê-lo e foi chamado à atenção por um dos capitães, mas reagiu de forma exaltada".

No vestiário, pouco depois, segundo o presidente, o jogador dirigiu-se ao colega com uma navalha na mão. "Ele segurou-o por trás e acabou por cortá-lo na cara”, explicou.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou a ocorrência. O jogador foi levado para o Hospital de Braga, e já teve alta.