Em Portugal, torcida invade campo após vitória, mas polícia acaba com a festa

Pela 15ª rodada do Campeonato Português, o Sporting venceu o Belenenses, fora de casa, por 1 a 0, com gol do holandês Bas Dost nos acréscimos do jogo. Eufóricos com a vitória, dezenas de torcedores visitantes invadiram o gramado do Estádio do Restelo para comemorar com os jogadores do Sporting.

É possível identificar que grande parte dos "adeptos" que correram para o campo eram crianças e jovens que queriam apenas abraçar os heróis da noite. Tanto o é que o grupo era pacífico que, quando sete policiais correm na direção dos atletas, todos os fãs saem correndo de volta para as arquibancadas.