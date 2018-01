Em português, Firmino xinga Holgate e internet vai à loucura

O clima esquentou durante a partida entre Liverpool e Everton. No decorrer da segunda etapa do jogo, o brasileiro Roberto Firmino chegou a ser empurrado por Mason Holgate e acabou caindo na arquibancada do estádio Anfield. O lance gerou grande confusão nos gramados.

Após voltar para o campo, Firmino correu em direção a Holgate e disparou em português: "Você é louco, filho da p..."

Com os ânimos exaltados, os jogadores foram separados pelos seus companheiros de equipe.

A atitude de Firmino gerou polêmica nas redes sociais. Os torcedores não perdoaram o lance. "Firmino ainda xinga o cara em português? mito", "Firmino xingando em português é o que eu preciso para ser feliz", escreveram dois dos internautas.

A partida terminou com vitória no Liverpool por 2 a 1.

Veja a repercussão:

Firmino xingando em português na Inglaterra me representa pic.twitter.com/ndAsS0UrTT — BITENCOURT, Caio (@caiobtncrt) 5 de janeiro de 2018

ROBERTO FIRMINO XINGANDO EM PORTUGUÊS É O QUE EU PRECISO PRA SER FELIZ — Liverpool Depre (@liverpooldepre) 5 de janeiro de 2018

Roberto Firmino pistolão no seu Twitter. pic.twitter.com/LoNPa0ShBK — Na Redonda ?? (@NaRedondaVideos) 5 de janeiro de 2018

Firmino ainda xinga o cara em português ??, mito! https://t.co/KpD3XWb6VI — Yan Kaneki ???? (@Yanrockss) 5 de janeiro de 2018

Jogo do Liverpool vs Arsenal. Firmino é empurrado pra fora do campo, aí ele levanta, sai correndo atrás do cara é xinga ele em português. Genial — Julio Cezar Oliveira (@julcezaro) 5 de janeiro de 2018

#CopaDaInglaterraNaESPN @_paulo_andrade_ o Firmino xinga em português,depois xingou em inglês,por isso o Holgate deu o “piti” — Diego Oliveira (@di3g1n_diego) 5 de janeiro de 2018

Eu quero morar nesse vídeo do Firmino xingando um inglês em português pic.twitter.com/9ycKdhZ5oD — Liverpool Depre (@liverpooldepre) 5 de janeiro de 2018

O CARA CONSEGUIU IRRITAR O FIRMINO MANO — LIVERPOOL M1L GR4U (@LFCM1LGR4U) 5 de janeiro de 2018

Kevinho: CÊ ACREDITA? Firmino: CÊ TÁ LOUCO? — Hendryl Freitas (@HendrylFreitas_) 5 de janeiro de 2018

Pra quem não viu, esse foi o entreveiro do Roberto Firmino com o Holgate, empurrando com as duas mãos pra trás da placa de publicidade. #CopaDaInglaterraNaESPN pic.twitter.com/hujC0HPE3X — Curiosidades Esporti (@curiosidade_esp) 5 de janeiro de 2018

MAIS RESPEITO COM ROBERTO FIRMINO — Liverpool Depre (@liverpooldepre) 5 de janeiro de 2018

HILÁRIO!!! Holgate empurrou Firmino e o brasileiro ficou full pistola e foi pra cima, mas xingou o inglês em português. A cara de paisagem do Holgate foi impagável. — LFC Supporters BR (@LFCSBrasil) 5 de janeiro de 2018

Firmino partiu pra dentro. NÃO TEM ESSA COM FIRMITO NÃO EIN — Anfield Brasil (@Anfieldbr) 5 de janeiro de 2018

CÊ É LOKO TIO? - Firmino, Roberto — Lambertão (@_mariifonseca) 5 de janeiro de 2018