Em postagem no Instagram, Leila Pereira brinca que é a 'mulher Superverdão'

A empresária, conselheira e patrocinadora do Palmeiras Leila Pereira publicou uma foto que animou seus seguidores palmeirenses nesta segunda-feira, 5. Do topo de um prédio, ela divulgou a imagem usando a camisa do Palmeiras com uma capa, como uma superheroína.

Na legenda, a dona da Crefisa escreveu: "Quando ser torcedora significa ser a mulher SUPERVERDÃO". A postagem teve quase 10 mil curtidas em menos de 8 horas. Nos comentários, alguns internautas escreveram que Leila deveria ser a presidente do time, enquanto outros elogiaram a beleza da camisa.

A Crefisa já investiu cerca de R$ 130 milhões em jogadores. Desde 2015, a patrocinadora investiu em 12 reforços para o Palmeiras. Apenas neste ano, vai desembolsar cerca de R$ 60 milhões em parcelas e salários de contratações da temporada anterior.

O Palmeiras enfrenta o São Caetano hoje, às 20h30, em partida válida pelo Campeonato Paulista.