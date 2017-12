Em programa de TV, Neymar admite que foi torcedor do Palmeiras

Neymar já foi torcedor do Palmeiras - pelo menos até começar a jogar profissionalmente. O fato já era conhecido após aparecerem na internet algumas fotos do craque do Paris Saint-Germain com a camisa alviverde, quando criança. E, na TV, o atacante acabou admitindo que realmente escolheu o time para torcer na infância.

A revelação foi feita pelo próprio jogador no programa Lady Night, apresentado pela atriz Tatá Werneck no canal a cabo Multishow. Segundo Neymar, quando começou a atuar pelo Santos, ele adquiriu carinho pelo time da baixada e virou santista.

"Olha, eu já torci para o Palmeiras, aí depois passei a torcer para o Santos quando comecei a jogar lá profissionalmente. Quando você é pequeno, escolhe um time para torcer. Quando acaba virando atleta, não tem como. Você não está no time do seu coração e acaba gostando de outras equipes, do time em que está trabalhando", foi o que disse Neymar no programa.

Com a chegada de Neymar ao PSG, a venda de camisas da equipe francesa disparou no Brasil. E, por coincidência, o atacante volta a campo justamente no Palestra Itália, com a seleção brasileira, contra o Chile, na próxima terça-feira, às 20h30, pelas eliminatórias.