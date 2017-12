Ultras da Lazio 'enforcam' jogadores da Roma: 'Durmam de luz acesa'

Na noite desta quinta-feira, a capital italiana foi palco de uma provocação macabra feita pela torcida organizada da Lazio aos jogadores do maior rival local, a Roma. Em uma passarela da via degli Annibaldi, rua que dá aceso ao Coliseu, o grupo ultra Irriducibili estendeu uma faixa com a frase: "Um conselho, sem ofensas: durmam de luz acesa", acompanhada de quatro manequins enforcados vestidos com o uniforme giallorosso representando os jogadores Daniele De Rossi, Mohamed Salah e Radja Nainggolan.

Após a repercussão na imprensa italiana, o grupo de ultras Irriducibili, da Lazio, assumiu a autoria da provocação. Em comunicado reproduzido em alguns jornais, os torcedores minimizaram a ameaça, alegando que se trata apenas de algo do futebol e não uma ameaça à integridade física dos atletas do time rival.

"(Estamos) surpresos e assustados com tamanha estupidez, do sensacionalismo ao alarmismo que anima o jornalismo italiano. Com a seguinte nota, os Irriducibili da Curva Nord da Lazio reivindicam a natureza da faixa que apareceu nesta noite e deixa claro que a coisa toda está circunscrita na sadia faísca criada pelo derby da capital. (Não há) nenhuma ameaça a qualquer jogador da Roma; bonecos infláveis representam a metáfora que destaca o estado depressivo que (estão) os torcedores e jogadores do outro lado do (rio) Tibre. É a continuação e não o fim, de uma provocação saudável que começou há três dérbis; o convite à luz é para prevenir pesadelos que possam perturbar o sono, como aconteceu em 26 de maio de 2013", publicou a torcida, fazendo referência à final da Copa Itália 2012/13, quando a Lazio derrotou a Roma por 1 a 0.

"Não consideramos nos desculparmos com ninguém sobre isso, apesar do mau gosto de alguns, está tudo dentro do saudável direito de zombar do rival. Esse comunicado nasceu da necessidade de responder e nos proteger da imprensa que é cuidadosa em explorar, alarmar e mistificar ao invés de apenas dar informações claras e corretas. Que venha o próximo pesadelo", completaram os ultras.

No último domingo, a Lazio fez 3 a 1 e venceu a Roma em uma partida válida pelo Campeonato Italiano pela primeira vez desde novembro de 2012.