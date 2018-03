Em recuperação, Neymar ataca de cantor ao lado do filho; assista

Neymar continua mantendo o bom humor e a disposição enquanto se recupera da cirurgia no pé direito. O jogador do Paris Saint-Germain publicou nesta quarta-feira uma série de vídeos em seu perfil no Instagram, em um deles o craque ataca de cantar ao lado do filho.

De um lado Neymar cantava: "Suco de maracujá, suco de maracujá. Quem não tomou?". "Agora vai tomar", respondia o Davi Lucca no ritmo do pai.

Neymar está em sua terceira semana de recuperação e o tratamento deve levar até três meses. Em um dos vídeos publicados ele exibe o pé, imobilizado por conta da fratura no 5º metatarso, ao filho e pergunta se está feio. Davi Lucca, por sua vez, responde: "Está quebradão".

Ainda sem Neymar, o PSG vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice, no último domingo. O próximo duelo está marcado para este sábado, quando encara o Mônaco, pela Copa da Liga Francesa.

Veja os vídeos:

Neymar ataca de cantor ao lado de Davi Lucca. Assista! pic.twitter.com/mM7qwny7hm — esportefera (@esportefera) 21 de março de 2018