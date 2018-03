Em recuperação, Neymar posta foto com Luciano Huck e Thiaguinho

O jogador Neymar recebeu visitas de amigos famosos nesta quarta-feira, 7, na casa onde está se recuperando da fratura no quinto metatarso do pé direito em 25 de fevereiro.

Ele recebeu a visita do apresentador Luciano Huck, do cantor Thiaguinho e do ator Rafael Zulu. O craque da seleção brasileira passou por uma operação no último sábado, 3, para tratar da fratura ocorrida no duelo entre PSG e Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. O Brasil pode ter seu principal jogador à disposição de Tite apenas três semanas antes do início da Copa da Rússia.

O que já é certo é que o principal jogador do País não estará com a seleção nos dois jogos preparatórios marcados para o mês que vem, diante de Rússia e Alemanha. Mesmo assim, o craque deverá estar em condições para o Mundial que começa no dia 14 de junho - o Brasil estreia dia 17, contra a Suíça.