Em recuperação, Roger visita os companheiros do Botafogo em treino

Em processo de recuperação e tratamento após uma cirurgia para a retirada de um tumor renal, o atacante Roger visitou nesta sexta-feira os seus companheiros de Botafogo. Ele está fora dos gramados até o fim deste ano, pelo menos.

O ídolo da equipe apareceu no treino no Estádio Nilton Santos, e o Botafogo publicou a foto do encontro no seu Instagram.

"Rajada na área! Em recuperação pós-cirurgia, Roger veio visitar os companheiros nesta sexta-feira. Volta logo, artilheiro!", legendou a equipe.

"Como faz falta" e "volta logo" foram algumas das reações dos torcedores.

O Botafogo recebe no Rio o Corinthians nesta segunda-feira, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.