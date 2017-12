Em rede social, Cristiano Ronaldo divulga 'nova fera' de R$ 668 mil

Descansando durante a pausa de final de ano dos torneios na Espanha e na Europa, o atacante Cristiano Ronaldo publicou, nesta quarta-feira, uma foto de sua "nova fera": uma Mercedes GLE S 63.

De acordo com o jornal Marca, de Madri, o novo carro de CR7 custa cerca de 150,300 euros (R$ 511,559) na Espanha. Nos Estados Unidos, o modelo sai de fábrica por US$ 110,650 (R$ 362,273). Segundo o Jornal do Carro, do Estadão, a Mercedes GLE S 63 é vendida no Brasil por R$ 668,900.