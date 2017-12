Em respeito a vítimas de atentado em Manchester, Chelsea suspende festa

Devido ao atentado ocorrido em Manchester na segunda-feira passada, o Chelsea informou que suspendeu o desfile de comemoração pelo título do Campeonato Inglês que estava marcado para o próximo domingo, pelas ruas de Londres. A equipe londrina considera que seria "inadequado" sair às ruas para comemorar a conquista do torneio após a explosão no estádio Manchester Arena, que deixou 22 mortos e 64 feridos.

"Todos nós do Chelsea oferecemos as nossas mais sinceras condolências aos afetados pelo ataque terrorista de segunda-feira em Manchester. Nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e seus amigos", disse o clube em comunicado. "Consideramos inadequado celebrar um desfile de campeão pelas ruas de Londres no domingo. Dado que o governo elevou o nível de alerta no país, consideramos que este é o procedimento a ser mantido e estamos convencidos que nossos torcedores entenderão", prosseguiu a nota.

De acordo com o clube, a decisão de não realizar o evento foi tomada "após consultar a Polícia Metropolitana, a prefeitura e autoridades". "Sabemos que os serviços de emergência seriam profissionais como sempre, mas não queremos usar recursos importantes para organizar um evento de multidões nas ruas de Londres", afirmou.

Como demonstração de luto, os jogadores do Chelsea utilizarão braçadeiras pretas no estádio de Wembley contra o Arsenal, na final da Copa da Inglaterra no sábado. Os 'Gunners' também informaram que não realizarão um desfile de campeão caso conquistem o título no fim de semana.