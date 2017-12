O meia Jadson comemorou o título brasileiro do Corinthians de uma forma diferente. O jogador fez uma dupla com o cantor Felipe Araújo para cantar "A taça é nossa, amor".

A letra rebate críticas ao time do técnico Fábio Carille, que foi chamada de quarta força no início do ano, antes de o time conquistar o título estadual.

+ FERA DO PASSADO: Já ídolo, Renato Gaúcho pode ser o maior do Grêmio

+ #SempreChape: clubes do Brasil e do mundo lembram vítimas de acidente

+ Siga o Fera no Twitter!