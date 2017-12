Em times diferentes, inglês leva duas goleadas seguidas e vira piada

Depois de ter tudo acertado com o Chelsea, Alex Oxlade-Chamberlain chegou a um acordo com o Liverpool, deixando o Arsenal por 45 milhões de euros (R$ 163 milhões). O jogador estreou com seu novo clube neste sábado, 9, e o Liverpool levou uma goleada de 5 a 0 do Manchester City. O mais curioso é que na rodada anterior, o meio-campo defendia o Arsenal e perdeu por 4 a 0, justamente para o Liverpool.

Com esse retrospecto negativo, não demorou para que Chamberlain virasse motivo de piada nas redes sociais. Torcedores não perdoaram as duas goleadas seguidas do "azarado" jogador. Torcedores ainda lembraram sua estreia pelo Arsenal, quando o time foi massacrado pelo Manchester United por 8 a 2.

Último jogo de Chamberlain pelo Arsenal: Liverpool 4-0 Arsenal. Primeiro jogo de Chamberlain pelo Liverpool: Manchester City 5-0 Liverpool. pic.twitter.com/7Q9u5c1q0U — Curiosidades PL (@CuriosidadesPL) 9 de setembro de 2017

se ta dificil pra mim imagina pro chamberlain que tava no arsenal quando tomou 4 do liverpool e agora ta no liverpool e ta tomando de 4 — lili (@szntosfc) 9 de setembro de 2017

O chamberlain é o amuleto do azar — Danny (@Dannyelidc) 9 de setembro de 2017