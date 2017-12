Em vídeo, Barcelona mostra os bastidores de Messi antes dos jogos

O mundo inteiro já sabe do que Lionel Messi é capaz de fazer dentro do campo. Nesta temporada, por exemplo, deixou o Santiago Bernabéu em silêncio para anotar seu gol de número 500 com a camisa do Barcelona, que valeu a vitória de virada sobre o Real Madrid.

Nesta quarta-feira, o clube catalão resolveu inovar e mostrar como é o cotidiano do craque argentino, através de um vídeo divulgado no canal oficial do clube no YouTube. A gravação contém imagens da últimas temporadas da chegada do camisa 10 à Ciutat Esportiva, passagem por aeroportos, aquecimento em diversos estádios da Espanha e Europa até a entrada definitiva no gramado.

Por todo o vídeo, é possível ver a adoração e o fanatismo dos torcedores por Messi, que retribui os gestos sempre que possível, com um cumprimento ou autógrafo.