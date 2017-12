Corinthians celebra com samba: 'Respeite a camisa que a gente suou'

Em sua página oficial no Twitter, o Corinthians publicou na madrugada desta quinta-feira um vídeo em que os jogadores aparecem parodiando uma música do sambista Jorge Aragão, "Moleque Atrevido". A montagem traz imagens dos momentos da campanha vitoriosa do time campeão do Brasileirão.

Em um dos trechos, o pedido é por respeito: "Respeite a camisa que a gente suou / Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou". Assista: