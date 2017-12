Em vídeo, Marcos tranquiliza fãs após passar por cirurgia cardíaca: 'Tudo beleza'

O ex-goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira Marcos mostrou como está sua recuperação após realizar uma cirurgia cardíaca na última quinta-feira, no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo.

Em vídeo publicado nas redes sociais de Leila Pereira, conselheira do Palmeiras e dona da Crefisa, patrocinadora do clube, o ídolo alviverde mostrou como ficou o curativo no peito após o procedimento cirúrgico e falou sobre a recuperação. “Até que o corte foi pequeno, mas pense em um 'trem' dolorido. Para tossir é um inferno, mas não inchei, nada, está tudo beleza. E a dor, cada dia que passa diminui”, afirmou.

O Hcor já havia anunciado na última sexta-feira que a cirurgia para correção de um problema na válvula mitral foi um sucesso. O ex-jogador ainda deve permanecer alguns dias em observação antes de receber alta.