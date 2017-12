Em vídeo, Tevez se despede da torcida do Boca: 'Não foi fácil tomar decisão'

Desde a confirmação do acerto com o Shanghai Shenhua, Carlos Tevez não havia ainda falado com a torcida do Boca Juniors. Somente nesta sexta-feira, o craque se despediu dos "hinchas" do clube xeneize, por meio de um vídeo publicado nos perfis das redes sociais do repórter argentino Miguel Bossio, do canal de TV Telefe Noticias.

Na gravação, "Carlitos" diz: "Quero agradecer à torcida do Boca todo o carinho e amor que me brindaram e me brindarão sempre. Não foi fácil tomar a decisão que tomei e tampouco comunicar que não sou mais jogador do clube que amo, por situações diferentes que a vida tem. Mas às vezes é preciso tomar decisões"

"Mas com todo o carinho e apoio que deram a torcida, os dirigentes, o corpo técnico e os meus companheiros, achei que teria que estar 100%, e nem mesmo 99%, porque senão isso faria mal ao clube. Foi o que passou pela minha cabeça e, se eu não estava 100%, não podia ficar no clube", concluiu o ex-camisa 10 do Boca.