Em vídeo, Warley fala de recuperação após levar duas facadas nas costas

Internado no hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, após levar duas facadas nas costas, o ex-atacante Warley tranquilizou os torcedores em um vídeo publicado pelo Botafogo-PB. "Queria agradecer o carinho e todas as mensagens recebidas. Com certeza fortalece muito minha recuperação. Não sabia que eu era tão querido assim por vocês", disse.

Como atleta, Warley teve passagem pela seleção brasileira e se destacou no fim dos anos 1990 pelo Atlético-PR e passou por clubes como Udinese, São Paulo, São Caetano e Palmeiras. Disputou o Pré-Olímpico para os Jogos de Sydney, em 2000, pelo Brasil. Aos 39 anos, atualmente ocupa o cargo de gerente de futebol do Botafogo-PB.

Warley foi submetido a duas cirurgias e precisou passar por duas drenagens nos pulmões para evitar infecções. Ele já vem fazendo trabalhos de fisioterapia para ajudar na recuperação de sua capacidade respiratória, segundo boletim divulgado pelo hospital nesta segunda-feira.