Em vídeo, Warley chora ao reiterar versão de que foi assaltado por travesti

O ex-jogador Warley reafirmou, em vídeo, que teria sido vítima de um assalto na semana passada, quando recebeu três facadas e precisou ser hospitalizado em João Pessoa. O caso ainda está sendo investigado pela polícia.

Atual gerente de futebol do Botafogo-PB, ele critica aqueles que o julgam a partir do depoimento de Victor Coelho, que trabalha na noite como travesti. De acordo com Victor, o desentendimento teria sido causado por causa da falta de pagamento por um programa.

O vídeo foi publicado pela TV Belo, canal oficial do clube paraibano no Youtube. "Fui vítima de um assalto e depois fui ferido a facadas pelo acusado. Repito: fui vítima. Fui agredido covardemente com três facadas pelo acusado", diz Warley, no vídeo.

"Tive a minha imagem afetada", desabafa Warley. "Vocês sabem como sou exemplar e um pai de família. Mas muitas pessoas me julgaram e julgam e não pensaram que tenho família, filhos e uma carreira nova como gerente de futebol.

Assista ao vídeo: