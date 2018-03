Emery afirma que Paris Saint-Germain irá ganhar a Liga dos Campeões

O espanhol Unai Emery, treinador do Paris Saint-Germain, disse em entrevista que acredita que o time francês vai vencer a Liga dos Campeões.

Entrevistado para a edição desta terça-feira, 30, do programa "Universo Valdano", da emissora beIN Sports, o treinador basco assegurou que considera "que agora estamos melhor preparados do que há um ano e acredito que este clube vai ser, tomara que comigo, campeão da Liga dos Campeões".

Questionado sobre o próximo duelo de oitavas de final da competição perante o Real Madrid, o treinador indicou que o time irá "jogar contra a melhor equipe do mundo", que das quatro últimas edições da Liga dos Campeões ganhou três.

"Independentemente do momento que estejam vivendo, eles vão dar tudo de si, mas nós também estamos melhor preparados", apontou Emery, que acrescentou que o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi, quando o contratou disse que gostaria de contar com seu trabalho porque tinha demonstrado que era um "vencedor" após ter sido tricampeão da Liga Europa com o Sevilla e que agora tinha "a oportunidade no PSG de dar um passo a mais com essa mentalidade". / EFE