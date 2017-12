Emissora cria ‘sinais alienígenas’ para promover Barcelona x Real Madrid

Muitos dizem que Messi e Cristiano Ronaldo são de outro planeta. E para promover o maior clássico do universo, entre Barcelona e Real Madrid, a ESPN realizou uma ação inusitada. Em parceria com a agência Africa, a emissora criou ‘sinais alienígenas’ em uma plantação no interior de São Paulo. Quem passou por Itaberá, município do sul paulista, pôde ver marcações diferentes na plantação de trigo de uma fazenda local, com desenhos que lembravam um campo de futebol e os símbolos dos clubes.

Barcelona e Real Madrid se enfrentarão duas vezes na próxima semana pela disputa da SuperCopa da Espanha nos dias 13 e 16 de agosto. O primeiro jogo será no Camp Nou, em Barcelona, no próximo domingo, às 17h. Na quarta-feira, às 18h, as duas equipes fazem a partida de volta no Santiago Bernabeu, em Madrid.