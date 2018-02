Emissoras batem recorde com a transmissão da Liga dos Campeões

Mesmo com o Galvão Bueno se distraindo e perdendo o primeiro gol do jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, marcado pelo francês Rabiot, a transmissão da partida pela Liga dos Campeões alcançou marcas históricas. Nem a atuação apagada de Neymar, que veio a ser criticado pela imprensa europeia na manhã seguinte, impossibilitou o fato.

A Globo repetiu o feito de outros meios de comunicação e vendeu a primeira partida decisiva das oitavas de finais como um duelo entre Cristiano Ronaldo e Neymar. Com isso, conseguiu um recorde histórico de audiência durante torneio interclubes europeu: 24,6 pontos na Grande São Paulo.

O segundo tempo da partida ficou à frente até mesmo do jogo entre Corinthians e São Bento, exibido no mesmo dia, mas mais tarde, pelo Campeonato Paulista. E também do episódio daquele dia da novela "Deus Salve o Rei".

A Band, que também transmitiu a Liga, teve média de 8,6 pontos. O resultado do futebol na tarde desta quarta significou não só a sua melhor audiência do ano, como foi, também, a maior audiência de uma transmissão da emissora dividida com a Globo, superando a final da Champions da temporada passada, quando o Real bateu o Juventos por 4 a 1.