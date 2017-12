Emocionante! Garoto recebe camisa de jogador e chora de felicidade

Qual torcedor de futebol nunca teve limpar aquele "cisco no olho" ao ver ou assistir à imagem de uma criança realizada ao ter algum contato com um jogador do time que torce. Bom, se isso ainda não aconteceu com você, chegou o momento.

No último sábado, 24, o Atlanta United venceu o Colorado Rapids por 1 a 0, em casa, pela Major League Soccer (MLS), com gol de Josef Martinez. Ao final da partida, um garoto que estava nas arquibancadas do Bobby Dodd Stadium, conseguiu a camisa de Carlos Carmona, meia chileno que usa a nº 14 do clube.

Assim que recebeu a camiseta, o menino abriu um sorriso enorme. E a felicidade dele foi tanta, que seus olhos ficaram claramente cheios de lágrimas. É impossível não ficar tocado com o vídeo, que foi publicado pelo próprio Atlanta, no Facebook.

O Atlanta United é o time mais novo da MLS, sendo esta a primeira temporada do time na liga norte-americana de futebol. Ainda assim, a equipe já conquistou a torcida local, já que é o líder na média de público do campeonato, com 46,698 torcedores por jogo, e recebeu sete dos dez maiores públicos do torneio.