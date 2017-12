Ouça o primeiro gol da Chape na Libertadores com a narração de Rafael Henzel 

A Chapecoense começou sua caminhada na Libertadores nesta quarta-feira. O time catarinense venceu o Zulia (VEN), por 2 a 1, no Estádio Pachencho, pela primeira rodada do Grupo 7. O resultado da partida rendeu a felicidade de um torcedor em especial, Rafael Henzel, sobrevivente do trágico acidente aéreo em novembro do ano passado, narrou de forma emocionante o primeiro gol da equipe.

Pela Rádio Oeste Capital de Chapecó, ele transmitiu o gol de Reinaldo, que aconteceu ainda no primeiro tempo da partida. Em sua narração, ele celebra o momento: "O meu coração está transbordando de felicidade". A repercussão do áudio tomou conta das redes socias, e Rafael Henzel recebeu o carinho e elogio dos torcedores. Ouça a narração!